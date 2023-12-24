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الأحد 24 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ أبناء الشعب المصري والمسيحيين بعيد الميلاد المجيد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أبناء الشعب المصري والطوائف المصرية المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام.

وأضاف فى بيان له اليوم الأحد: وستظل مدينة الإسكندرية رمزًا للتعايش الحضاري تذوب فيها كافة الحضارات والثقافات والأديان، داعيًا المولى_عز وجل_أن تعود هذه الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وأكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد.

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