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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإسكندرية: أمطار متفاوتة الشدة تستمر خلال الساعات القادمة

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، استمرار تكاثر السحب الممطرة على شمال المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق وفي أوقات مختلفة، ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال الساعات القادمة.

ومن جانبه تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدًا رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيِّئ والأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وعلى فترات متقطعة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

وأوضح محافظ الإسكندرية على وجود تنسيق وتعاون كامل بين جميع الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها القطاعات الخدمية كشركات الصرف الصحي ومياه الشرب فضلًا عن إدارات المرور والحماية المدنية، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

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