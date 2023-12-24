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الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات).
وقدرت مبالغ الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ"50 مليون جنيه". 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الأموال العامة بمحافظة القاهرة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى