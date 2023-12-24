استجابة تعليم الجيزة للأقباط.. نقل الامتحانات لموعد آخر غير عيد الميلاد

قدّمت حركة الدفاع عن الأزهر والكنيسة الشكر للدكتور أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل مدرية التربية والتعليم بالجيزة ولوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، على تعديل جداول الامتحانات في الجيزة.

كما تم تحديد مادة الامتحان الأولى ليوم 6 يناير، بدلاً من ليلة عيد الميلاد، حيث يُخصص هذا اليوم لصلاة العيد مساءً.

وأكد صموئيل العشاي، القيادي في الحركة، أنه تم إجراء اتصال هاتفي بالدكتور سلومة لتوضيح وجهة نظر الأسر القبطية التي طالبت بتغيير موعد الامتحان ليوم آخر بعد يوم 6 يناير. حيث هذا الليلة فى حكم وقفة العيد، ويستعد الأقباط لحضور الصلوات المسائية في الكنائس.

وأضاف العشاي أنه تلقى اتصالات في السادسة صباحًا من أسر قبطية تشتكى من موعد الامتحان، وتحدث إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة في السابعة صباحًا، واستمع مسؤول التعليم بالمحافظة إلى الشكاوى كاملة وعاهد بدراسة الأمر وتأجيل امتحان 6 يناير إلى يوم آخر.

وشدد العشاي على أن هذه الليلة تُعتبر عيدان، الأول للاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح والثاني لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد العشاي أن الحركة قد أرسلت برقيتي شكر؛ الأولى لوكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الدكتور أشرف سلومة، والثانية لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى. وتضمنت البرقيتين "خالص امتنانا لكم على احترام مشاعر الأقباط بالجيزة وتأجيل الامتحان ليوم آخر".