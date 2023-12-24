مركز الابتكار تنظيم فاعلية "كليمثون 2023" Climat بجامعة عين شمس hon 2023

بدء مركز الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بجامعة عين شمس فاعليات "كليمثون 2023" “Climathon 2023” وذلك تحت رعاية محمد ضياء رئيس الجامعة و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك و اشراف عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار و وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و وريادة الاعمال بجامعة عين شمس

ويعتبر حدث كليماثون جز ًءا من مبادرة "كليماثون" العالمية Climathon وهو حدث على طراز الهاكاثون تنظمه منظمةKIC-Climate ، وهو مجتمع المعرفة والإبتكار الأوروبي الذي يركز على معالجة تغير المناخ. الهدف من فعاليات Climathon هو جمع الأفراد ورجال الأعمال والمبتكرين ومحللي المشكلات للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المناخ المحلية ولإيجاد أفكار وحلول مستدامة للتحديات المناخية في مجالات الطاقة والكهرباء والغذاء والزراعة.

وقدمت منظمة الأغذية والزراعة FAO شرح للمشاكل التي تواجه قطاع الأغذية والزراعة ليتعاون المشاركون خلال ثلاثة أيام لتطوير أفكار وحلول تعالج تحديات محددة متعلقة بالمناخ تواجه مجتمعاتهم المحلية. حيث تشجع هذه الأحداث الإبداع والتعاون وريادة الأعمال لمعالجة قضايا المناخ كما شارك خلال الكليمثون بعض الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الزرعة قصص نجاحهم في هذا المجال ثم محاضرة عن تمويل الشركات الناشئة ومحاضرة عن كيفية العرض ثم مرحلة الإرشاد والتدريب طوال الأيام حتي يتمكن المشاركون من تشكيل فرقً متناسقة ويطرحون الأفكار ويطورون نماذجهم الأولية أو مقترحات لها القدرة على إحداث تأثير إيجابي على الاستدامة المحلية والقدرة على التكيف مع المناخ.