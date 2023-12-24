محافظ الأقصر يحل مشكلة المجاري بعمارات الإسكان الاجتماعي بالرياينة

توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى مدينة أرمنت، اليوم الأحد، لمتابعة تنفيذ الحل العاجل لعمارات الإسكان الاجتماعي بشارع الشئون بقرية الرياينة، وذلك برفقة كلاً من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر، وعلي عثمان نائب رئيس مدينة أرمنت.

وكلف المحافظ، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر للتدخل لحل أزمة طفح مياه الصرف الصحي بالشارع، حيث تم على الفور التنسيق ومعاينة مسار خط الانحدار المزمع تنفيذه في وجود كلا من مصنع سكر أرمنت وشركة المياه ومجلس المدينة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة، وتم الإنتهاء إلى تنفيذ خط انحدار بطول 650م.ط لخدمة 10 عمارات علي ان يتم العمل بالوصلات المنزلية لهذه العمارات بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوازي مع تنفيذ خط الانحدار الرئيسي.

وفي ضوء متابعة المحافظ لموقف مشروعات حياة كريمة بمركز أرمنت والوقوف على بدء التشغيل والاستفادة من هذه المشروعات ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لقرية الرياينة، وذلك بحضور اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وأفادت المهندسة رقية حماد، بأنه جاري تجارب التشغيل لمحطة رفع وخط طرد الرياينة وجاري نهو أعمال شبكات الانحدار لتسليم المشروع لشركة المياه تمهيدا لافتتاحه والاستفاده منه، موضحة أن محطة رفع الرياينة هي المحطة الرئيسية لخدمة 7 قري بمركز أرمنت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 70 ألف نسمة بتكلفة تقديرية تتجاوز 800 مليون جنيها.

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