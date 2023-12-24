نواب يدعون مسئولي منطقة قناة السويس للكشف عن التعديلات التشريعية المطلوبة

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وضرورة تعظيم الاستفادة منها، ودعا الأعضاء الحكومة ومسئولى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتوضيح المعوقات أمامهم والتشريعات التى يحتاجونها لتذليل أى معوقات أمام جذب الاستثمارات بمنطقة قناة السويس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أننا نتكلم عن 460 كم فى منطقة مميزة جدا، وهو منطقة قناة السويس، ومن حقنا نسمع ونرى نتائج على ارض الواقع، فمن المفترض نسمع أرقام تغير وضع الاقتصاد المصرى.

ودعا الخولى خلال كلمته بالجلسة العامة: الحكومة ومسئولى الهيئة، لتوضيح عما إذا كان هناك دور يمكنهم القيام به لمساعدة المنطقة.

كما دعا النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيسقية شباب الأحزاب والسياسيين، من مسئولى الهيئة الإفصاح عن أى معوقات تشريعية، بحيث يتولى أعضاء مجلس الشيوخ دراسة تلك المعوقات والعمل على تذليلها .