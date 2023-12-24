ماذا تقول لائحة كأس السوبر في حال انتهاء المباراة بالتعادل؟

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن لوائح بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والذي سيقام في الإمارات وينطلق غدًا الاثنين بمشاركة 4 فرق لأول مرة وهي الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

وأعلن عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، ان مباريات بطولة السوبر المصري إذا انتهى وقتها الأصلي بالتعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة لتحديد الفريق الفائز ما عدا المباراة النهائية سيتم اللجوء لشوطين إضافيين قبل اللجوء لركلات الجزاء.

وأضاف عضو اتحاد الكرة ان تنظيم بطولة السوبر مشترك بين مجلس أبو ظبي الرياضي والشركة المتحدة ورابطة الدوري المصري

وكشف عامر حسين سبب رفض طلب الأهلي بتأجيل السوبر 24 ساعة، بسبب ارتباطات مجلس أبو ظبي بإقامة السوبر الإماراتي يوم 29 ديسمبر وماراثون الشيخ زايد في القاهرة 30 ديسمبر، وأعضاء المجلس كلهم سيتواجدون في القاهرة، وبالتالي من الصعب تأجيل مباريات السوبر.

ويفتتح الأهلي مشواره في كأس السوبر المصري للأبطال بمواجهة سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة من مساء غد الاثنين، على ملعب محمد بن زايد.

وكان الأهلي توجه من السعودية إلى الإمارات امس بعد ااتتويج بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على حساب نظيره أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

