حزب الله اللبناني يعلن استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية في ديشون

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد أن مقاتليه استهدفوا مواقع عسكرية إسرائيلية في ديشون بالأسلحة الصاروخية.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وقال الحزب في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:30) من صباح يوم ‏الأحد 24-12-2023 مرابض ‏العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في الشمال في وقت أعلنت فيه مصادر عبرية عن تحذير من تسلل طائرة معادية أو إطلاق صواريخ من لبنان.

وشملت مناطق الإنذار ساسا ودوباف وماتات في الجليل الأعلى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت إصابة جندي في منطقة المنارة شمال إسرائيل بنيران "حزب الله" اللبناني الذي قال إن عناصره استهدفوا موقعا عسكريا وجنودا في الجنوب بـ"الأسلحة المناسبة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.