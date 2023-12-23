نتائج مباريات الجولة العاشرة لدوري رجال الكرة الطائرة

أقيمت اليوم السبت مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 - 2024.

وحقق الأهلي الفوز على دلفى 3 - 0 كما تغلب الزمالك على الصيد 3 - 0 ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري رجال الكرة الطائرة.

وفي مواجهات آخرى ، فاز سموحة على اسكندرية للبترول 3 - 0 ، وتغلب الشرقية للدخان على الإعلاميين 3 - 0 وتفوق الاتحاد السكندري على الزهور 3 - 0 فيما فاز الترسانة على المقاولون 3 - 0 .

وفي مباراة أخرى تمكن سبورتنج من الفوز على هليوبوليس 3 - 0 ونجح بتروجيت في الفوز علي الشمس 3 - 1 وفاز مصر للبترول على العاب دمنهور 3 -1 وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على 6 أكتوبر 3 - 0.

ويتبقى ضمن الجولة العاشرة من الدوري مواجهتين مؤجلتين ، بين كل من هوليليدو مع القناة و الطيران ضد الداخلية.