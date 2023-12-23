تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور مع باشاك شهير

شارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في تعادل فريقه طرابزون سبور التركي مع إسطنبول باشاك شهير، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري التركي.

سجل هدف باشاك شهير ديميتروس بيلكاس في الدقيقة 11، وتعادل باتيستا ميندي لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 34، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

واعتمد المدير الفني لفريق طرابزون على تريزيجيه منذ بداية المباراة وحتى النهاية، وقدم أداءً مميزًا، وشكل خطورة كبيرة على مرمى باشاك شهير.

بهذه النتيجة، يحتل طرابزون سبور المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 27 نقطة، جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في ثمان مباريات وتعادل في 3 وخسر في 5 لقاءات، بينما يحتل فريق أسطنبول باشاك شهير المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.

