محافظ كفر الشيخ يتابع ختام فعاليات البرنامج التدريبى "علمنى حرفة"

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ختام فعاليات الدورة التدريبية الحرفية «علمنى حرفة» بمركز شباب فوة، والتى شارك بها 20 مستفيد لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية، التي أطلقتها الوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

قال محافظ كفر الشيخ، أن الورش التدريبية تهدف لنشر ثقافة العمل الحر والتدريب علي الحرف اليدوية، وتوجيه الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة ليصبحوا رواد أعمال، وتزويدهم بالمهارات والأساليب والخبرات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وتسويق أنفسهم وعرض منتجاتهم وتسويقها بالطريقة الصحيحة ليتمكنوا من عمل مشروعات صغيرة .

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الورش التدريبية قدمت بمركز شباب فوة على أيدي حرفيين متخصصين، لما تشتهر به مدينة فوة من تاريخ طويل فى صناعة الكليم اليدوى وأعمال النول

البرنامج تم بإشراف جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال و المشروعات الناشئة و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة شريف السواق منسق المشروع بالمديرية والسيد درويش مدير إدارة شباب فوة .

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