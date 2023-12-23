البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرتي "احلم" و"ورشتي"

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل مبادرتي احلم، موضحا أنها مبادرة لتمويل رؤوس الأبقار التي تعد أحد أضخم المشروعات لتمويل شراء رؤوس الماشية عالية الإنتاجية لصغار المربين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك يسعى لدعم كل الأنشطة والمجالات الزراعية وتشجيع الاستثمار فيها بما يخدم البلد.

وأكد أنه من المهم أن تقوم الكيانات الكبيرة بدعم الكيانات الصغيرة حتى يتم تخفيف المجهود الذي تبذله الدولة في مبادرة حياة كريمة، موضحا أنه يتم العمل على استيراد سلالات محسنة قادرة على التأقلم مع البيئة المصرية ويكون إنتاجها مرتفع وهذا من شأنه زيادة دخل الفلاح البسيط.

وقال فاروق إن البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنيه كبداية.

وأضاف أن نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مؤكدا أن البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة فى هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوى اللازمة.

