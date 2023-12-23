الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل بتشكيل هجومي أمام لوتون تاون

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لوتون تاون، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق نيوكاسل، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لوتون تاون على ملعب طريق كينيلورث، إذ ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الماكبايس المباراة بتشكيل هجومي، حيث يقود ميجيل ألميرون، كالوم ويلسون، وأنتوني جوردون هجوم الفريق أمام الفريق الصاعد حديثًا إلى البريميرليج.

ويحتل نيوكاسل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يأتي لوتون تاون في المركز الثامن عشر وفي رصيده 9 نقاط.

تشكيل نيوكاسل لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: تريبير - لاسيليس - فابيان شار - دان بران

خط الوسط: لويس مايلي - برونو جيماريش - لونجستاف

وفي الهجوم: ميجيل ألميرون - كالوم ويلسون - أنتوني جوردون.