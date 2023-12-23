وزير الزراعة ومحافظ الشرقية يطلقان مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية



قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم ، باطلاق مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية.

وذلك بحضور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وبعض قيادات الوزارة والمحافظة والبنك ونواب البرلمان.

القصير ومرافقوه تفقدوا مزرعة المواشي بجمعية التلين منيا القمح محافظة الشرقية المقامة على مساحة 30 فدان وتستوعب حوالى 2500 رأس ماشية ومجموعة المصانع التابعة لها في مجال منتجات الألبان والتي تتجاوز طاقتها الإنتاجية أكثر من 120 طن يوميا من الألبان ومشتقاته كما تفقدوا المحجر البيطري الذي يسع 2000 رأس ماشية من السلالات المحسنة.

وعقب الجولة وفي بداية كلمته خلال المؤتمر الجماهيري " القصير" جدد التهنئة لفخامة الرئيس السيسي بثقة الشعب المصري في قيادة مصر لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا ان هذه الثقة جاءت نتيجة للانجازات غير مسبوقة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية وقال القصير ان نتيجة الانتخابات، ونسبة المشاركة فيها تدل على إدراك ووعي شعب مصر العظيم بأهمية المرحلة موجها الشكر الى شعب الشرقية الذي خرج بمظهر مشرف خلال الانتخابات الرئاسية لتاييد فخامة الرئيس .

وقال القصير ان مبادرة إحلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية، تاتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين سلالات الماشية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف، ان هذه مشروعات تقوم بها الدولة لتدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين سواء في الإنتاج النباتي او الحيواني أو الداجنى مشيرا إلى تحقيق طفرة إنتاجية في مثل هذه المشروعات ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة بتحسين السلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والالبان وقال ان الوزارة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية وقامت بانتاج أكثر من 4 مليون جرعة خلال الفترة الماضية لتحسين وتنمية الثروة الحيوانيه كل ذلك يأتي في إطار المشروع الكبير حياة كريمة الذي أطلقه فخامة الرئيس السيسي لتطوير الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وقال وزير الزراعة إنه بالإضافة إلى الاهتمام بالسلالات المحلية تم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الانتاحية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزراعين والمربين مضيفا ان المشروع الذى نحن بصدده اليوم يأتي في ضوء تشجيع الدولة لكبار المنتجين والمستثمرين لاستيراد سلالات متميزة من الخارج تحت اشراف وزارة الزراعة وبتمويل من البنك الزراعي ثم توزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة ويقوم المستثمر بتوفير الإعلاف والرعاية البيطرية ثم يتعاقد معهم على شراء انتاجهم من الألبان ولذلك فهذه مشروعات متكاملة بين المستثمر وصغار المربين.

وقال وزير الزراعة إنه تم عقد بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لتقديم تمويل ميسر لصغار المربين الذين سوف يشترون هذه الرؤوس.

وأضاف ان هذا المشروع يحقق عدة فوائد منها توفير سلالات محسنة لصغار المربين والمزارعين ثم يقوم المستثمر بمتابعتهم ويوفر لهم الامصال واللقاحات والاعلاف والتدريب والتامين على الرؤوس والاشراف البيطري الكامل كما يشترى منهم الألبان والولادات وبالتالي المشروع يوفر للمربي دخل إضافي كما يسهم في توفير فرص عمل بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية المحلية من اللحوم والالبان.

واكد القصير، ان هذا المشروع يعتبر باكرة مشروعات الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص والتي سوف يتم تعميمها على كل المحافظات بالتنسيق مع بعض المستثمرين

وقال وزير الزراعة ان توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اننا نحلم للمواطن المصري بتقديم أفضل الخدمات والمشروعات في كل المجالات والتفكير خارج الصندوق وتقديم مشروعات عملية على أرض الواقع وافكار فيها ابتكار وريادة أعمال ولا يوجد سقف لطموحتنا من أجل المواطن.



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