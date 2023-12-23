وزير الزراعة يدشن مبادرة "احلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلابة لصغار المزارعين بالشرقية

اكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة الإهتمام بمنظومة الأمن الغذائي خاصة وأنها منظومة محورية تحتاج إلى التفكير خارج الصندوق لتقديم منتجات عالية الجودة والإنتاجية في مختلف المجالات سواء الحيوانية أو السمكية أو الداجنة.

جاء ذلك اليوم في المؤتمر الذي أقيم بمقر مصانع ومزارع شركة "هيلثي ميلك" بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية للإعلان عن إطلاق مبادرة "احلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين برعاية البنك الزراعي المصري بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومحمد مصطفى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي ميلك وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات البنك ووزارة الزراعة والمستفيدين من المبادرة

ولفت الي أن مبادرة" احلم " تعتمد على مشروع تحسين السلالات عالية الإنتاجية لرؤوس الماشية وتهدف لإحداث اكتفاء ذاتي من اللحوم والألبان وتوفير فرص عمل مناسبة للمزارعين وشباب الخريجين وتقليل نسبة البطالة لدى الشباب.

وأوضح وزير الزراعة، أن المبادرة تستهدف تمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين وشباب الخريجين في محافظة الشرقية والذين سيتمتعون خلال وجود الماشية في مزارعهم برعاية كاملة من إتاحة الأعلاف والتحصينات والتطعيمات البيطرية المناسبة مع إتاحة تعويض مادي مناسب عند نفوق أي رأس من صندوق التأمين على الماشية واعطاء رأس بديلة كنوع من استدامة المشروع لديهم.

وأشار الوزير إلى أن مدة بقاء الماشية في الحجر الصحي البيطري 28 يوما وتحصل كل واحدة على التحصينات اللازمة تحت إشراف الإدارات البيطرية يليها إعلان المستثمر عن صغار المزارعين والمربين الراغبين في شراء رؤوس الماشية المناسبة ليقوم البنك الزراعي المصري بتقديم الدعم المناسب لهم مؤكدا سعي الوزارة لتكرار هذه المبادرة في مختلف محافظات مصر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة دخل الفلاح وكذلك زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم من خلال تقديم خدمة غذائية مكتملة.

ومن جانبه اكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ان البنك يوفر كافة مقومات النجاح لمبادرة "إحلم" لتمويل وتوزيع رؤوس الأبقار الحلاب المحسنة وراثيا عالية الإنتاجية على صغار المربين والمزارعين بالشرقية.. وذلك بقروض ميسرة بفائدة 5% للمربين لشراء الرؤوس والتغذية وأجهزة الحلب الآلي والسداد من عائد الإنتاج.

واوضح رئيس مجلس إدارة البنك ان المبادرة تمثل ترجمة لرؤية الدولة في إنشاء علاقة تعاقدية بين صغار المزارعين وكذلك المصنعين لتفعيل سلاسل القيمه المضافة في مجال الاتجاه لتربية أفضل سلالات الماشية المحسنة وراثيا التي تمتاز بإنتاجيتها العالية من الألبان والتي يفوق إنتاجها أضعاف ما تنتجه السلالات المحلية بما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان ومنتجاتها ويقلل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم إستيراده من الخارج بالإضافة للعائد الإجتماعي والمتمثل في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري الى حرص البنك على دعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية بكافة عناصرها لتعظيم الاستفادة منها في الناتج القومي وتحقيق التنمية المستدامة والتي تنعكس آثارها على تحسين مستوى معيشة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان الريف.

وتضمن مبادرة "احلم" توزيع سلالات أبقار عالية الإنتاجية على صغار المزارعين وتحصيل ثمنها من إنتاج الألبان التي سيتم استلامها منهم مع تقديم الدعم الفني والبيطري لهم.

وتم حجز الأبقار في حجر بيطري بقرية التلين لإجراء الفحوصات البيطرية كما تم التأكد من حصولها على كافة التحصينات الوقائية من الأمراض الوبائية وسيتم عمل دورات توعية لصغار المربيين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي القومي من اللحوم والألبان للحفاظ على الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتهدف المبادرة الرئاسية احلم توزيع الأبقار الحلاب على صغار المزراعين وتحسين سلالات تساهم في زيادة الثروة الحيوانية والألبان وسد الفجوة الاستيرادية من اللحوم وتوفير وتحسين مستوى معيشه صغار المزارعين.