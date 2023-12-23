مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء: لدينا 800 متطوع قدموا 120 ألف ساعة عمل لدعم غزة

أشاد المهندس محمود فريد المدير التنفيذي لفرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بتكريم وزير التضامن الاجتماعي الدكتور نيفين القباج لفريق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء اليوم لجهوده المبذولة خلال أحداث غزة.

وقال المهندس محمود فريد المدير التنفيذي لفرع الهلال بالعريش، نشكر وزيرة التضامن على تقديرها وتقدير الدولة لجهود فريق الهلال الأحمر بشمال سيناء على ما قدموه من جهد كبير لدعم الأشقاء الفلسطينيين، كما نشكر المركز الرئيسي للهلال الأحمر المصري بقيادة الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للمركز العام للهلال الأحمر المصري على دعم فرع شمال سيناء والاستجابة لأزمة غزة.

وقال فريد إن فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يضم 800 متطوع من شباب وفتيات الهلال الأحمر قدموا خلال احداث غزة اكثر من 120 ألف ساعة عمل شاق لخدمة الأشقاء الفلسطينيين علي كافة المحاور منها استقبال طائرات المساعدات الفلسطينية عبر مطار العريش الدولي وجهود شباب الهلال في تفريغ حمولة الطائرات من المساعدات وتخزينها بمخازن الهلال الأحمر بالعريش حيث استلم الهلال الأحمر المساعدات من المحاور الثلاثة البرية والبحرية والجوية ما تطلب توفير اعداد كبيرة من المتطوعين.

وناشد المدير التنفيذي للهلال الأحمر بشمال سيناء محمود فريد المجتمع الدولي بسرعة تطبيق القانون الدولي والإنساني لأنهاء حرب غزة فورا وفتح وتوفير ممرات آمنة لأهل غزة.

ولفت فريد إلى جهود الدولة الكبيرة المبذولة من قبل كافة الجهات الحكومية والأمنية لإنجاح مهمة إغاثة قطاع غزة على الصعيدين الطبي والإغاثي بتوفير وتسخير كافة الإمكانات للعالقين بالعريش وتقديم الدعم الطبي للجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم وتوفير كل ما يلزم لهم من علاج ودواء ومسكن ومأكل وملابس وغيرها من إمكانات.

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