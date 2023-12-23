ضبط 5 أطنان سكر دون مستندات وتحرير 300 محضر تمويني خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية العديد من الحملات المُكبرة خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن تحرير ما يزيد عن ٣٠٠ محضر مخالفات تموينية متنوعة ما بين مخالفات مخابز ومحال عامة ومراقبة أسواق وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المنشآت المخالفة وكافة أشكال الغش والاحتكار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال الغش التجاري.

كما تم ضبط ومصادرة ما يقارب ٥ أطنان سكر دون فواتير حيازة خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال ومنافذ البيع بمختلف الأحياء ومركز ومدينة برج العرب للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.

وأشار الشريف إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.