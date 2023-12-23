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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الدفاع المدني اللبناني: إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل المباني والسيارات في بيروت

بيروت
بيروت
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أعلنت مديرية الدفاع المدني اللبنانية أن عناصرها من كافة الوحدات البرية والبحرية، تمكنوا من إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل الأبنية السكنية، كما تم سحب العديد من السيارات التي حاصرتها السيول في منطقة الكرنتينا بالعاصمة بالعاصمة بيروت بسبب ارتفاع منسوب المياه بسبب اقفال منفذ النهر نظرا لكمية الأمطار الهائلة.

وأوضح الدفاع المدني اللبناني أنه تم التأكد من سلامة المواطنين الذين كانوا محاصرين على سطح أحد المباني وعملت زوارق الإنقاذ البحري على نقلهم إلى بر الأمان ولم يسجل وقوع أي إصابات باستثناء مصاب واحد تم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للدفاع المدني.

ويواصل عناصر الدفاع المدني العمل على تأمين السلامة العامة في الموقع، وسحب السيارات التي أغرقتها السيول بكافة الامكانيات المتوفرة لديهم.
 

بيروت السيول