ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل ميناء  دمياط خلال  24 ساعة الماضية عدد 6 سفن  ،بينما غادر عدد 1 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة . 

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22358 طن تشمل : 2800 طن اسمنت معبأ و 5437 طن يوريا و 14121 طن ملح معبأ . 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30766 طن تشمل : 10123 طن قمح و 1100 طن خردة  و 3406 طن حديد و 6917 طن ذرة  و 9220 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 799 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 623 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2003 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 145372 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 302877 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3683 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3169 شاحنة .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3914 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و طنطا و شبرا   ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية و عدد 7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2340 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2479 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5530 شاحنة .

جمارك ميناء دمياط حركة ميناء دمياط دمياط صومعة ميناء دمياط