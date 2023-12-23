ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن ،بينما غادر عدد 1 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22358 طن تشمل : 2800 طن اسمنت معبأ و 5437 طن يوريا و 14121 طن ملح معبأ .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30766 طن تشمل : 10123 طن قمح و 1100 طن خردة و 3406 طن حديد و 6917 طن ذرة و 9220 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 799 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 623 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2003 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 145372 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 302877 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3683 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3169 شاحنة .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3914 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و طنطا و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية و عدد 7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2340 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2479 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5530 شاحنة .