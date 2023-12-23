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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الامتحانات بكليتي الآداب والحقوق

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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 تفقد اليوم السبت الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للاطمئنان على سير الامتحانات بكليتى الآداب والحقوق للعام 2023-2024، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.
فيما استقبله خلال الجولة بكلية الآداب الدكتور محمود الجعيدى عميد بكلية الآداب، ووكيل الكلية للتعليم والطلاب، حيث تفقد خلال الجولة بالكلية أعمال الامتحانات بمختلف الأقسام، مركز التصحيح الالكترونى، الكنترول المركزى كما تفقد ما تم انجازه بإنشاءات الكلية.

فيما تفقد اعمال الامتحانات فى كلية الحقوق وكان فى استقباله الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية، والوكلاء لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
فيما تفقد خلال الجولة أعمال الإمتحانات بقاعات الاختبارات الالكترونية والمدرجات لمرحلتى الليسانس  والدراسات العليا كما تفقد ما تم من عمليات تطوير بالمدرجات الكبرى بالكلية. 
كما قام رئيس الجامعة خلال الجولة  باستطلاع أراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.
وأشاد بحسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الاختبارات، مع تواجد جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.
كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

كما أوضح أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيا لابنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا حيث يؤدي الامتحانات نحو 210 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للإمتحانات.
وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى يوم 25/1/2024م

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