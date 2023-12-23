طقس الإسكندرية.. سقوط أمطار شديدة وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد مدينة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة وشديدة على كافة أنحاء المحافظة، حيث تجمعت السحب المنخفضة المحملة بالأمطار، منذ ساعات الصباح الأولى، تزمنا مع انخفاض درجات الحرارة والتي وصلت الى 19 درجة مئوية، وذلك بعد بدء نوة الفيضة الكبري والتي تستمر لمدة 5 أيام.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية مؤكدة على أن اخر إصدار لصور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية وكذلك مناطق من شمال الوجه البحري (محافظة البحيرة و كفر الشيخ) والتي تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع ان يستمر تساقط الأمطار على أوقات متفرقة طوال اليوم، وسط سرعة رياح تصل إلى 35 كم/ ساعة، ونسب أمطار تصل إلى أكثر من 15 %، ويستمر تساقط الامطار حتى غدًا الأحد، لتعود الأجواء في تحسن يوم الأثنين.

وأعلنت شركة الصرف الصحي عن توقعات سقوط أمطار اليوم السبت 23 ديسمبر، من خفيفة الى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها الى 40-50 كم/س مما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3.5) متر.

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة و تنتشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق و يتم وقف الإجازات و بدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة.

وأكد على تمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.