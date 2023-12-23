أوكرانيا: الدفاعات الجوية تسقط 9 طائرات دون طيار روسية

قالت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت تسع طائرات بدون طيار من طراز شاهد 136/131 أطلقتها روسيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت القوات القوات الجوية الأوكرانية "هاجم الروس أوكرانيا بمسيرات من طراز شاهد، من اتجاهات بالكلافا والقرم وبريمورسكو".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات شاركت في صد الهجمات الروسية.

