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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الدفاعات الجوية تسقط 9 طائرات دون طيار روسية

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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قالت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت تسع طائرات بدون طيار من طراز شاهد 136/131 أطلقتها روسيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت القوات القوات الجوية الأوكرانية "هاجم الروس أوكرانيا بمسيرات من طراز شاهد، من اتجاهات بالكلافا والقرم وبريمورسكو".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.
وأشارت إلى أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات شاركت في صد الهجمات الروسية. 
 

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