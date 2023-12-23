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السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم .. مواجهات قوية فى الجولة العاشرة لدوري رجال الكرة الطائرة

دوري الطائرة رجال
دوري الطائرة رجال
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تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية على صعيد الجولة العاشرة من الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من الزمالك مع الصيد و ألعاب دمنهور مع مصر للبترول بينما تأجل لقاء الطيران مع الداخلية على صعيد المجموعة الأولى ، بينما يلتقى الأهلى مع دلفى و المقاولون  مع الترسانة و الشمس مع بتروجت  بالمجموعة الثانية .

فيما  تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع الزهور و 6 أكتوبر مع طلائع الجيش و ايسترن كومبانى مع الإعلاميين ، فينا يتنافس ضمن المجموعة الرابعة سموحة مع اسكندرية للبترول 
وسبورتنج مع هليوبوليس ،  بينما تأجل لقاء هليوليدو مع القناة .

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