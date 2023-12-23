اليوم .. مواجهات قوية فى الجولة العاشرة لدوري رجال الكرة الطائرة

تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية على صعيد الجولة العاشرة من الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من الزمالك مع الصيد و ألعاب دمنهور مع مصر للبترول بينما تأجل لقاء الطيران مع الداخلية على صعيد المجموعة الأولى ، بينما يلتقى الأهلى مع دلفى و المقاولون مع الترسانة و الشمس مع بتروجت بالمجموعة الثانية .

فيما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع الزهور و 6 أكتوبر مع طلائع الجيش و ايسترن كومبانى مع الإعلاميين ، فينا يتنافس ضمن المجموعة الرابعة سموحة مع اسكندرية للبترول

وسبورتنج مع هليوبوليس ، بينما تأجل لقاء هليوليدو مع القناة .