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السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة دمياط تتقدم 415 مركزا في الأداء الأكاديمي العالمي

دمياط
دمياط
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حققت جامعة دمياط تقدما ملحوظا في URAP (University Ranking by Academic Performance)ً التصنيف العالمي للجامعات حسب الآداء الأكاديمي للعام الدراسي 2023-2024،حيث حصلت جامعة دمياط على المركز 1297 عالميا وبذلك فقد تقدمت 413 مركز عالمي عن العام الدراسي 2022-2023 حيث كانت حينذاك 1710

 يقوم تصنيف URAP  على جمع المعلومات من قواعد بيانات بيبليومترية دولية كشبكة العلوم InCites.   حيث يستخدم بيانات 2500 من مؤسسات  التعليم العالي ذات أكبر عدد من المقالات المنشورة. وتعتمد الدرجة النهائية لكل جامعة على آدائها حسب عدة مؤشرات.  يتم ادراج 2000 جامعة  فقط على مستوى العالم في التقرير الذي يصدره التصنيف  من بين 2500 جامعة عالمية.

  يعتمد هذا التصنيف على مؤشرات الآداء البحثي التي تعكس جودة  وعدد الابحاث المنشورة في Q1Q2Q3   وكذلك  عدد الاستشهادات العلمية لمنسوبي الجامعة المنشورة في قاعدة بيانات WOS    و معامل تأثير تلك المقالات وكذلك حجم المشاركات الدولية في الأبحاث.

 ويتقدم الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط بالشكر والتقدير الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة السابق علي ما قدمه لجامعة دمياط بصفة عامة وملف التصنيف بصفة خاصة،  والذي وضع جامعة دمياط في مكانة مميزة، ويتوجه بالشكر لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة  الدكتورة أماني الديسطي،  كما يتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم من أسرة جامعة دمياط قيادات وعلماء  وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين في أن تقفز جامعة دمياط 413 مركزا دفعة واحدة.

 وأكد الدكتور حمدان ربيع بأن جامعة دمياط في البحث العلمي تسير وفق خطة ممنهجة تعتمد علي رؤية طموحة في إطار أهداف استراتيجية منبثقة من روية مصر 2030، وتعمل الجامعة  علي توفير كل سبل الدعم لمنسوبيها حتي تتبوأ مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية.

 

استراتيجى الأداء الأكاديمي التعليم العالي الدرجة النهائية السيد دعدور