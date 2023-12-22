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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طارق الشناوي يوضح حقيقة الشائعات حول أغنية "لا تكذبي"

طارق الشناوي
طارق الشناوي
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قال الناقد الكبير طارق الشناوي أن أغنية لا تكذبي تصلح أن تكون مفتاحا لقراءة الفن موضحا أنها أغنية تتحدث عن واقعة مختلقة من وحي خيال الكاتب كمال الشناوي الذي استطاع  تحويل الخيال إلى حقيقة من خلال إبداعه نافيا تماما وجود قصة خيانة لكامل الشناوي من حبيبته مع أحد كبار الكتاب في ذلك التوقيت.

 

وأضاف الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن تحية كاريوكا أكدت له أن عمه كامل الشناوي كتب أغنية لا تكذبي في نافذة منزلها بالجيزة، وأن الكاتب الكبير يوسف إدريس قال له "أنا اللي عمك كتب عنه قصيدة لا تكذبي" موضحا أيضا أن الكاتب الكبير مصطفي أمين أكد له أن عمه كتب أغنية لا تكذبي في منزله واتصل بنجاة ليسمعها الأغنية وأبدت إعجابها بها وطلبت منه غناء تلك الأغنية.

 

وأشار إلى أن الكاتب الكبير الصحفي كمال الملاخ هو الآخر أكد له أن عمه كتب أغنية لا تكذبي في فندق بجوار الأهرامات وقام بتسميعها له مشيرا الى أن فاروق جويدة كتب مقالا منذ عامين نقلا عن الكاتب محمد حسنين هيكل أكد أن كامل الشناوي كتب أغنية لا تكذبي في فندق شهير، وهي نفس رواية الناقد كمال الملاخ 

ولفت الشناوى إلى أن تعدد الروايات حول أغنية لا تكذبي يؤكد أن أحداثها ووقائعها مختلقة وأن عمه كامل الشناوي أكد له أن هذه الأغنية من وحي خياله ومن فرط قوة الخيال أصبحت له مصداقية أقوى من الحقيقة.

 

 

الإعلامية ايمان أبوطالب الإعلام الشناوي الشائعات