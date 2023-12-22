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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بحادث تصادم في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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لقى 5 مواطنين مصرعهم وأصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم على الطريق الساحلى، أمام مركز ادكو بمحافظة البحيرة.
كان  اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة أجرة على الطريق الساحلى، وأمام مركز ادكو، اصطدمت بسيارة نقل.
أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، ونقلت 3 جثث والمصابين إلى مستشفى ادكو، وجثتان إلى مشرحة مستشفى رشيد.

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