مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بحادث تصادم في البحيرة

لقى 5 مواطنين مصرعهم وأصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم على الطريق الساحلى، أمام مركز ادكو بمحافظة البحيرة.

كان اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة أجرة على الطريق الساحلى، وأمام مركز ادكو، اصطدمت بسيارة نقل.

أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، ونقلت 3 جثث والمصابين إلى مستشفى ادكو، وجثتان إلى مشرحة مستشفى رشيد.