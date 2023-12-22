ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طارق الشناوي: ياسمين عبد العزيز مشروع نجمة لم يكتمل

طارق الشناوي
طارق الشناوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الناقد الكبير طارق الشناوي أنه يجب أن يحدث طلاق فني بين كل من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز لأن الكاتب أو المؤلف يحاول عمل توازن في الكتابة لهما أثناء تمثيلهما مع بعضهما ومراعاة أنهما أزواج وهذا يحد من الإبداع والخيال للكاتب ويضع له سقف لذلك طالبت بالانفصال بينهما فنيا وهما استجابا بالفعل لذلك وانفصلا والآن العوضي يقوم بتمثيل مسلسل منفصلا عن ياسمين عبد العزيز.

 

وقال الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه يرتبط بعلاقة قوية بياسمين عبد العزيز ولم تنزعج من نقده لها وللعوضي مشيراً إلى أن ياسمين تتصل به من آن إلى آخر وتعاتبه في بعض الأحيان على بعض الآراء الفنية، لكن هناك صداقة كبيرة معهما.

 

وتابع: ياسمين عبد العزيز من اكثر بنات جيلها موهبة وهي كوميديانة من طراز رفيع وممثلة موهوبة من الدرجة الأولى وهي مشروع نجمة شباك بالنسبة للسينما وهذا المشروع لم يكتمل للأسف بسبب بعدها عن السينما.

 

 جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.

الإعلامية ايمان أبوطالب الإعلام ايمان أبوطالب الشناوي طارق الشناوي