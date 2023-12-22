طارق الشناوي: ياسمين عبد العزيز مشروع نجمة لم يكتمل

أكد الناقد الكبير طارق الشناوي أنه يجب أن يحدث طلاق فني بين كل من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز لأن الكاتب أو المؤلف يحاول عمل توازن في الكتابة لهما أثناء تمثيلهما مع بعضهما ومراعاة أنهما أزواج وهذا يحد من الإبداع والخيال للكاتب ويضع له سقف لذلك طالبت بالانفصال بينهما فنيا وهما استجابا بالفعل لذلك وانفصلا والآن العوضي يقوم بتمثيل مسلسل منفصلا عن ياسمين عبد العزيز.

وقال الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه يرتبط بعلاقة قوية بياسمين عبد العزيز ولم تنزعج من نقده لها وللعوضي مشيراً إلى أن ياسمين تتصل به من آن إلى آخر وتعاتبه في بعض الأحيان على بعض الآراء الفنية، لكن هناك صداقة كبيرة معهما.

وتابع: ياسمين عبد العزيز من اكثر بنات جيلها موهبة وهي كوميديانة من طراز رفيع وممثلة موهوبة من الدرجة الأولى وهي مشروع نجمة شباك بالنسبة للسينما وهذا المشروع لم يكتمل للأسف بسبب بعدها عن السينما.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.