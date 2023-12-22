المفوضية الأوروبية تعتمد حزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 118 مليون يورو

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن المفوضية الأوروبية اعتمدت حزمة مساعدات بقيمة 118.4 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية، كجزء من المخصص السنوي لفلسطين في العام الحالي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان، إنه من خلال آلية بيغاس التابعة للاتحاد الأوروبي، ستساهم المساعدة المالية الجديدة المعتمدة في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، وصرف المخصصات الاجتماعية للعائلات المحتاجة من خلال برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات السلطة الفلسطينية.

وأوضحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية: "إن الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مقلق للغاية."

وتابعت: "لقد ضاعفنا بالفعل مساعداتنا الإنسانية لغزة بمقدار أربعة أضعاف. وبعد مراجعة متأنية لأموالنا، فإننا نعلن أيضا عن المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للسلطة الفلسطينية".

وأضافت: "يظل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للمساعدات للفلسطينيين، ونحن نفكر بالفعل في حزمة متوسطة الأجل أوسع للعام المقبل للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي في غزة والضفة الغربية، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك على الأرض، كجزء من الجهود الدولية الأوسع لإعادة إحياء حل الدولتين".