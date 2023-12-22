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الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تضامن الدقهلية" تطلق فعاليات البرنامج التدربيى التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة

جانب من فعاليات التدريب
جانب من فعاليات التدريب
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انطلقت اليوم الجمعة بقاعة تدريب مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية فعاليات تنفيذ المرحلة الرابعه لتدريب مديرات ميسرات دور الحضانة بمحافظة الدقهليه (التربية الايجابية والتنشئة المتوازنة والتربية مشاركه ) .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي واشراف ومتابعة الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل الوزارة وفى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بالطفوله المبكره وتفعيلا للبروتكول المبرم بين وزاره التضامن الاجتماعى ومنظمة اليونيسيف  البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

حضر التدريب ٣٠ مديرة حضانة وميسرة من ٧ إدارات اجتماعيه  حيث حاضرت فيها الدكتورة منال احمد عبد الفضيل مسئول البحوث والتربيه الايجابيه واسلام طايع  ودينا ممدوح منسقين البرنامج.

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البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الدقهلية الدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تضامن الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية محافظة الدقهلية وزيرة التضامن الاجتماعي