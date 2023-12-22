"تضامن الدقهلية" تطلق فعاليات البرنامج التدربيى التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة

انطلقت اليوم الجمعة بقاعة تدريب مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية فعاليات تنفيذ المرحلة الرابعه لتدريب مديرات ميسرات دور الحضانة بمحافظة الدقهليه (التربية الايجابية والتنشئة المتوازنة والتربية مشاركه ) .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي واشراف ومتابعة الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل الوزارة وفى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بالطفوله المبكره وتفعيلا للبروتكول المبرم بين وزاره التضامن الاجتماعى ومنظمة اليونيسيف البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

حضر التدريب ٣٠ مديرة حضانة وميسرة من ٧ إدارات اجتماعيه حيث حاضرت فيها الدكتورة منال احمد عبد الفضيل مسئول البحوث والتربيه الايجابيه واسلام طايع ودينا ممدوح منسقين البرنامج.

IMG-20231222-WA0062

IMG-20231222-WA0064

IMG-20231222-WA0065

IMG-20231222-WA0060