سؤال برلماني لخروج مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة عالميا

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير الطيران المدنى بشأن خروج شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة في تصنيف العام الحالي 2023.

وأكد النائب أحمد إدريس، أن شركة مصر للطيران خرجت من قائمة أفضل 100 شركة طيران في آخر استطلاع لشركة "سكاي تراكس" لتصنيف شركات الطيران التجارية، وكذلك من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا.

وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن شركة مصر للطيران احتلت المركز الـ95 في عام 2022 وفقًا لما هو مُعلن، أما خروجها من قائمة أفضل 100 شركة في تصنيف العام الحالي 2023 فتح أمامنا العديد من التساؤلات بشأن تقييم أداء أقدم شركة طيران في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تراكم الديون واستمرار الخسائر.

وأكد "إدريس" أن شركة مصر للطيران تواجه مشاكل عديدة منذ اكثر من 30 سنة وتراكمت مما تسبب في بخسائر كبيرة وفادحة للشركة الوطنية، ومن أهم المشاكل التي تواجه مصر للطيران هي أعداد الموظفين، والذى يصل إلى 37 ألف موظف، هذا بجانب صفقات شراء بعض الطائرات والتي تبين أنها دون جدوى.

مضيفا أن كل هذه الأخطاء تراكمت مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لكثرة تحميلها بالديون والخسائر التي وصلت إلى مليارات الجنيهات وعدم قدرتها على المنافسة والصيانة وتجديد الأسطول.

وطالب النائب أحمد إدريس بضرورة حل كافة المشكلات التي تواجه مصر للطيران لإعادة الشركة الوطنية إلى تصنيفها العالمي وإعادة مجدها من جديد.