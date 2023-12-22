كأس العالم للأندية 2023.. الأهلي يصارع أوراوا على الميدالية البرونزية

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تكرار إنجازه السابق في كأس العالم للأندية 2023 والفوز بالميدالية البرونزية عندما يلتقي مع فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في الرابعة والنصف على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة بالسعودية.

وكان الأهلي خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين في نصف النهائي بينما تلقى أوراوا هزيمة كبيرة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

ويعتمد الأهلي على خبرات لاعبيه من أجل الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وعبر تاريخ مشاركاته الأهلي في كأس العالم للأندية التقى مرة واحدة مع فريق من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى مع فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبو تريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بأحد عشرة مشاركة، ولعب الأهلي أربع وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وفي 2012، وفبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.