الرئيس التونسي يؤكد حرص بلاده على تدعيم روابط الصداقة والتعاون المثمر مع روسيا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص بلاده على تدعيم روابط الصداقة المتينة والتعاون المثمر القائمة مع روسيا، خاصة في قطاعات الفلاحة والحبوب والطاقة والسياحة والتعاون الثقافي والعلمي والتبادل الطلابي.

وقال قيس -خلال لقائه مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا- إن موقف تونس ثابت وغير مشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، داعيا، في السياق، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لوضع حدّ للاعتداءات اليومية الوحشية التي تطال الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، أبدى وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده التام لتعزيز علاقاتها الوثيقة مع تونس في عدّة مجالات مثل قطاع الحبوب والطاقة والصحة والتعليم العالي والتبادل الثقافي والتكنولوجيات الحديثة والفضاء لا سيّما في أفق انعقاد اللجنة المشتركة مطلع السنة المقبلة، فضلا عن مواصلة تطوير التبادل التجاري.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة، أيضا، لتبادل وجهات النظر بخصوص جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.