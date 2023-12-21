متفوقا على 3 مرشحين.. أستاذ مساعد بأورام المنصورة عضوا بالجمعية الأوروبية لأمراض النساء

أعلنت الجمعية الأوروبية لأمراض النساء، فوز الدكتور باسل رفقي أستاذ مساعد جراحة الأورام بمركز الأورام بجامعة المنصورة بعضوية مجلس إدارة الجمعية للمقعد الوحيد من خارج قارة أوروبا عقب منافسة بين 3 مرشحين من البرازيل وكوريا الجنوبية والهند ليصبح أول عضو مجلس إدارة منتخب من خارج أوروبا في الجمعية .

من جانبه أكد الدكتور باسل رفقي أنه جرى إعلامه رسميا بفوزه في الانتخابات التي جرت لإختيار عضو غير أوروبي بمجلس إدارة الجمعية الأوروبية لأورام النساء .

وأضاف أن المنافسة كانت بين مرشحين من الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية، واختيار مصري للعضوية هي السابقة الأولى من نوعها وستكون على مدار 4 سنوات من 2024 وحتى 2028.

يذكر أن الجمعية الأوروبية للأورام النسائية تأسست في إيطاليا 1983 ويوجد مقرها الحالي بچنيف في سويسرا وتهدف المنظمة إلى تعزيز التواصل مع الهيئات العلمية والمهنية من أجل إنشاء منصة أوروبية فعالة للعاملين في مجال الأورام النسائية بما في ذلك المتخصصين والممرضات من أجل الربط الشبكي وتبادل المعارف وتحسين الرعاية الطبية لمرضى الأورام النسائية.

الجدير بالذكر أن مركز الأورام بجامعة المنصورة حصل في سبتمبر 2021 على اعتماد الجمعية الأوروبية ليصبح المركز الأول في مصر وأفريقيا في مجالي التدريب والتعليم المستمر في مجال جراحات الأورام وكان منسق الاعتماد حينها الدكتور باسل رفقي.