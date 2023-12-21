خلال 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير مستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حيث تم ضبط (3) قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية، قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم: ضبط (2373) مخالفة مرورية متنوعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (34) قضية، وتنفيذ (285) حكم قضائى متنوع، وضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

