ads
الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير مستندات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. 

حيث تم ضبط (3) قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية، قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم: ضبط (2373) مخالفة مرورية متنوعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (34) قضية، وتنفيذ (285) حكم قضائى متنوع، وضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية تهريب البضائع الجمركية