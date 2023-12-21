"القاهرة السيمفوني" يعزف قداس بيتهوفن في احتفالات الكريسماس بالأوبرا السبت المقبل

يحيى أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بقيادة المايسترو هشام جبر، وذلك في الثامنة من مساء السبت المقبل، 23 ديسمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويأتي ذلك استمرارا لاحتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بأعياد الكريسماس.

ويصاحب الحفل المغنيين السوبرانو داليا فاروق، والميتزوسوبرانو جولي فيظي، والتينور عمرو مدحت، والباص رضا الوكيل، مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيفينيريا.

يتضمن برنامج الحفل السيمفونية الخامسة لـ مندلسون والعمل الشهير للموسيقار الألمانى العالمى بيتهوفن بعنوان "القداس الاحتفالى" للسوليست والكورال والأوركسترا، والذى يعد من أضخم الأعمال التى كتبها بيتهوفن، حيث استمر فى تأليفه أربعة سنوات منذ عام 1819 حتى عام 1824، وقدم لأول مرة فى السابع من أبريل من نفس العام فى مدينة سان بطرسبورج.

وقد تأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم، وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.