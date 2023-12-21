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الجمعة 22 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية

زيت
زيت
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة رقم 9 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد) 
تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها. 

واضافت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن التسليم خلال الفترة من 15 فبراير  إلى 16 مارس 2024.

وأضافت: كما أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الاربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023  بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية هيئة السلع التموينية القابضة للصناعات الغذائيه زيت خام زيت صويا