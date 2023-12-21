التموين تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة رقم 9 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد)

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها.

واضافت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن التسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024.

وأضافت: كما أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الاربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.