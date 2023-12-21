مغادرة أغلب المصابين في واقعة الاختناق.. وتلقي 4 آخرين للعلاج بمستشفى قنا العام

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن جميع التلاميذ الذين أصيبوا بحالات اختناق بمدرسة "تحيا مصر2" صباح اليوم ، تم خروجهم من المستشفى، باستثناء 4 حالات تحت الملاحظة، ومن المتوقع خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة الأسباب التى أدت إلى اختناق التلاميذ.

وأضاف عبد الباقي، أن محافظ قنا، وجه الشكر لجميع الأجهزة التي شاركت في سرعة الانتقال الى موقع الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة، وخاصة الإسعاف والشرطة والرعاية الصحية.

يذكر ان غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام بمحافظة قنا قد تلقت بلاغا بانبعاث رائحة كريهة بمدينة قنا الجديدة تسببت فى إصابة عدد من تلاميذ مدرسة تحيا مصر2 الابتدائية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، فيما انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يرافقه عدد من المسئولين إلى مكان الواقعة للوقوف على أسباب الواقعة.