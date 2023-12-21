انخفاض ملحوظ في عدد المواليد.. محافظ قنا يناقش خطة قطاع تنظيم الأسرة

ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع الدكتورة رانيا محمد الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا، عدداً من الملفات الهامة التي تخص قطاع تنظيم الأسرة بالمحافظة.



ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللقاء تضمن مناقشة مؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة، وحجم انجازات برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة والاجهاض، وما تم إضافته من عيادات متنقلة للإدارات الصحية، وذلك لتلبية الاحتياجات غير الملباة والأماكن المحرومة ، كما تم عرض بيان بالحملات والقوافل من بداية العام وحتي تاريخه، وكذا عرض بيان بعدد المواليد، مشيرا إلى أن عدد المواليد بلغ 9 آلاف و305 مواليد في شهر يناير الماضي، وانخفضت إلى 6 آلاف و593 مولود في شهر نوفمبر .

وأضاف عبد الباقي، أن المحافظة انهت استعداتها لحملة طرق الأبواب بزيارات الرائدات الريفيات للمنازل بهدف تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات مجانا، بجانب دورها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة عموما، وكذلك توعية المنتفعات باختيار الوسيلة المناسبة، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية للسيدات، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات لتقديم خدمات التوعية الصحية والنفسية.