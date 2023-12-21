وزير الخارجية البريطاني: قدمنا 75 مليون دولار مساعدات إلى غزة

قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، إننا نعمل من أجل ضمان تدفق المساعدات لقطاع غزة، ويجب زيادة حجم المساعدات لسكان القطاع.

وأضاف "كاميرون" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ بريطانيا قدمت 75 مليون دولار مساعدات إلى غزة، وأننا نعمل مع مصر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعلينا إبقاء المعابر مفتوحة لنقل المساعدات لغزة.

كما رحب وزير الخارجية بنظيره البريطاني، متطلعًا لاستمرار التواصل معه خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق المصالح اتصالًا بالأوضاع الإقليمية المتوترة.