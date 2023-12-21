ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس بجهازي غسيل بقيمة مليون و100 ألف جنيه

الماكينات الجديدة
الماكينات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس العام بعدد ماكينتين للغسيل الكلوي بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100 ألف جنيه.

وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أن  ذلك يأتى ضمن خطة التطوير والاحلال والتجديد لماكنيات الغسيل الكلوي بوحدات الكلي على مستوى المحافظة  .

وأشار إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة في التوسع في تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضي للقضاء علي قوائم الانتظار .

يذكر ان وحدة الكلي بمستشفي دكرنس تقدم الخدمة لعدد 175مريض غسيل كلوي ومجهزة بعدد 53 ماكينة غسيل كلوي وتعد من وحدات الكلي المتميزة والتي تم تطويرها مؤخرا علي احدث معايير الجودة والاعتماد الجديدة.

IMG-20231221-WA0021
IMG-20231221-WA0021
IMG-20231221-WA0018
IMG-20231221-WA0018
IMG-20231221-WA0019
IMG-20231221-WA0019
IMG-20231221-WA0017
IMG-20231221-WA0017
IMG-20231221-WA0020
IMG-20231221-WA0020
الإحلال والتجديد الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الغسيل الكلوي بمستشفى دكرنس ماكينه غسيل كلوي مستشفى دكرنس العام