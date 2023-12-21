دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس بجهازي غسيل بقيمة مليون و100 ألف جنيه

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن دعم وحدة الكلي بمستشفى دكرنس العام بعدد ماكينتين للغسيل الكلوي بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و100 ألف جنيه.

وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أن ذلك يأتى ضمن خطة التطوير والاحلال والتجديد لماكنيات الغسيل الكلوي بوحدات الكلي على مستوى المحافظة .

وأشار إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة في التوسع في تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضي للقضاء علي قوائم الانتظار .

يذكر ان وحدة الكلي بمستشفي دكرنس تقدم الخدمة لعدد 175مريض غسيل كلوي ومجهزة بعدد 53 ماكينة غسيل كلوي وتعد من وحدات الكلي المتميزة والتي تم تطويرها مؤخرا علي احدث معايير الجودة والاعتماد الجديدة.

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