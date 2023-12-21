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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لأول مرة بدمياط.. التأمين الصحي يبدأ خدمة حقن الجسم الزجاجي للعين

دمياط
دمياط
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اعلن فرع التأمين الصحي دمياط برئاسة الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحى بدمياط، عن البدء في  تقديم خدمه حقن الجسم الزجاجى للعين بمادة "الاليا" لأول مرة بدمياط وذلك بمستشفي الهلال التابع للتأمين الصحى بدمياط.

ويعد ذلك استكمالًا لما تم من رفع مستوى الخدمه الطبيه بمستشفي الهلال وخاصه في مجال جراحه العيون ، وحرصا على تقديم خدمه طبيه متميزة لمنتفعى التأمين الصحى بدمياط.

وجاء ذلك  تحت رعاية  الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإشراف الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحى بدمياط.

ونظمت مديرية الصحة في محافظة دمياط قافلة طبية بعزبة ٨ في مركز كفر سعد بدمياط  فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها  رئيس الجمهورية حياة كريمة وبتوجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة  وبرعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت اشراف الدكتور  السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و الدكتورة سها خيرى منسق عام القوافل بالمحافظة.

ونفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية علاجية  بعزبة ٨ مركز كفر سعد  لتشمل ١٢ عيادة طبية تعمل على ١٠ تخصصات مختلفةً .

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أن فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي  1251   حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان وتحويل15  حالة منهم و التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات وإصدار ٥ قرارات للعلاج على نفقة الدولة. 

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1251   حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان وتحويل 15  حالة منهم و التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

الاكثر احتياجا الهيئة العامة للتأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الخدمات العلاجية