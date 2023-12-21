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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية تقود مبادرة لدعم الدول النامية من خلال مبادلة الديون بمشاريع للتكيف المناخي

النائبة سحر البزار
النائبة سحر البزار
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 أدارت النائبة سحر البزار وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة حوارية رفيعة المستوى على هامش فعاليات مؤتمر المناخ “COP 28”، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين الدوليين من بينهم الدكتور محمود محيي الدين بطل تغير المناخ في "COP 27" تم خلالها مناقشة مبادرة "ابونتو" التي تقودها النائبة سحر البزار مع شباب البرلمانيين من 50 دولة لمطالبة صندوق النقد والبنك الدولي باستبدال الديون للدول المتضررة من التغيرات المناخية، بمشاريع للتكيف المناخي، وتركزت المناقشات على أهمية مبادلة الديون لتحفيز مشاريع التكيف المناخي واستخدام ميزانيات خضراء لتعزيز المسار البيئي وإقامة هيكل مالي جديد يخفف الأعباء المالية للدول المتضررة من تغير المناخ.

وشددت النائبة سحر البزار على أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية لضمان مستقبل بيئي مستدام.

جدير بالذكر أن مباردة "ابونتو" تقدم إطاراً بيئياً مبتكراً يتناغم مع الرؤى العالمية لتشجيع مبادلة الديون لصالح مشاريع التكيف المناخي.

النائبة سحر البزار مبادرة لدعم الدول النامية التنمية المستدامة