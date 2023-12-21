استشهاد لبنانية وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي جنوب البلاد

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفه المدفعي والجوي على القرى والبلدات جنوب لبنان.

وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان، في بيان له، اليوم الخميس، إن "امرأة استشهدت وأصيب زوجها في قصف إسرائيلي على منزلهما في مارون الراس"، مشيرًا إلى أن "المقاتلات الإسرائيلية نفذت عدوانًا جويًا على إقليم التفاح- جزين شرق صيدا جنوبي لبنان".

وتابع البيان: "قصف مدفعي معاد لأطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان"، مؤكدًا أن "العدو الإسرائيلي أطلق صباح اليوم، القنابل الحارقة على جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر الماضي.