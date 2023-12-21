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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الأقصى
الأقصى
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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول إلى البلدة، أو إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى في مدينة الخليل.

الأقصى الاحتلال الإسرائيلي