انقطاع خدمات منصة"إكس" عن مستخدمين حول العالم

تعاني منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) من خلل مفاجئ تسبب في تعطيل خدماتها الرئيسية على مستوى العالم وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن موقع Downdetector المتخصص في رصد أعطال هذا النوع من المنصات.

وأكد الآلاف من مستخدمي منصة إكس حول العالم أن موقع التواصل الاجتماعي عاجز عن عرض منشورات المغردين مكتفيا برسالة تقول "مرحبًا بك في X!".

كما واجه المستخدمون مشكلات في تحميل المنشورات على منصة إكس برو (TweetDeck) سابقًا، مع رسالة تقول "في انتظار المشاركات".

وحسب موقع Downdetector يواجه أكثر من 47 ألف مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في الوصول إلى إكس وإكس برو.

ويتتبع داون ديتكتور الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين.