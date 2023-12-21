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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك المركزي الصيني يضخ 285 مليار يوان في النظام المصرفي

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس الأربعاء، 285 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 134 مليار يوان (حوالي 18.88 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 %، كما ضخ البنك 151 مليار يوان وفقًا لنفس الآلية لأجل 14 يومًا بفائدة 1.95%.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ "الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

البنك المركزي الصيني النظام المصرفي