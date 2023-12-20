الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة وقف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفدًا فرنسيًا برئاسة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.

وجدد الرئيس الفلسطيني، التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها.

كما أكد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والمتمثل باجتياحات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وقتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية تشهد تهجيرًا قسريًا وضمًا صامتًا للأرض الفلسطينية من قبل المستوطنين الإرهابيين وجيش الاحتلال.

وشدد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مُخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه، مُؤكدًا ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأن تكون لقطاع غزة الأولوية.

وأكد الرئيس الفلسطيني، على رؤية القيادة الفلسطينية السياسية الشاملة وضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مشددًا على أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وثمن الرئيس عباس، مواقف فرنسا الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والمساعدات التي قدمتها لقطاع غزة.