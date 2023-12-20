ردا على إطلاق الصواريخ.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم سوريا ولبنان

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرات مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال هاجمت مؤخرا مقر عمليات حزب الله في الأراضي اللبنانية.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة مرتفعات الجولان المحتلة في وقت سابق، تم اكتشاف أربع عمليات إطلاق من الأراضي السورية وعبرت إلى الداخل الداخل المحتل.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن صواريخ إسرائيلية سقطت علي مواقع تابعة للجيش السوري في محيط قريتي عرنة وحضر بريف القنيطرة، حيث انطلقت الصواريخ من الجولان المحتل.

واحصي المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 69 مرة قام خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الأراضي السورية، 46 منها جوية و23 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو136 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 116 من العسكريين بالإضافة لإصابة 130 آخرين منهم بجراح متفاوتة.