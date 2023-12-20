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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سفير كوريا الجنوبية لـ"محافظ سوهاج": حريصون على زيادة التعاون مع الجانب المصري

محافظ سوهاج وسفير
محافظ سوهاج وسفير كوريا الجنوبية
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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السفير "كيم يونج هيون" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، خلال زيارته  لمحافظة سوهاج اليوم، والوفد المرافق له .

ورحب محافظ سوهاج بسفير كوريا الجنوبية والوفد المرافق له على أرض سوهاج، متمنيا لهم زيارة  سعيدة، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات المصرية الكورية، والتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في المستقبل .

ومن جانبه أعرب سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بزيارة سوهاج، مشيدا بالتقدم الذي تشهده المحافظة على جميع المستويات، خاصة على صعيد البنية التحتية، مبديا سعادته بزيارة عدد من المعالم الاثرية بسوهاج، والتعرف على الحضارة المصرية القديمة على أرض سوهاج، مؤكدا أن كوريا الجنوبية حريصة على زيادة التعاون مع الجانب المصري، مشيرا إلى مشاركة الجانب الكوري في العديد من المجالات في سوهاج، منها مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية الممول من الجانب الكوري حيث قام السفير بزيارة موقع أعمال المشروع بمدرسة جيل المستقبل بمدينة سوهاج الجديدة، فضلا عن تشغيل وتركيب الأجهزة والمعدات بمصنع تدوير القمامة بمركز دار السلام، وكذلك إنشاء قسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة سوهاج .

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